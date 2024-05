Groningen- Aan de Vrydemalaan stond donderdagavond rond 21:30 u veel politie. Ze gingen iemand aanhouden in een woning. De reden is niet bekend. Er was sprake van een verdachte situatie zegt de politie. Meerdere mensen moesten met de handen omhoog gaan staan.



Update: Rond 22:25 u werd een persoon uiteindelijk aangehouden door de ondersteuningsgroep noord. Deze werd geboeid afgevoerd en verhoord.

Foto's