Groningen – Zaterdag op zondagnacht werd er een IPhone gestolen in een kroeg in het centrum van Groningen. Via findmyiphone gaf de telefoon een signaal af in een woning in Selwerd.

Daar heeft de politie een onderzoekje ingesteld en de telefoon opgespoord. Daarbij zal een verdachte (19) binnenkort gehoord worden.

