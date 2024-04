Groningen – De Helden van Oranje is terug in 2024! Vrijdagavond 26 april toveren ze het Stadspark in Groningen om tot het leukste Oranjefeest van Nederland.

Veel bekende artiesten komen optreden zoals Tino Martin en Snollebollekes. Het publiek gaat vorstelijk genieten tijdens Koningsnacht! Meer informatie hier

