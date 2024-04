Brandjes in de kiem gesmoord in Veendam

Veendam – Vrijdagmiddag rond de klok van 17.30 uur werd brandweer Veendam gealarmeerd voor een winkelbrand in de Kerkstraat. Ter plaatse was de politie en handhaving reeds met een aantal voertuigen ter plaatse bij een leegstaand vervallen pand.

Toen de brandweer ter plaatse kwam dacht men ook gas te ruiken en werd het gebied rondom het pand ruimer afgezet. Uiteindelijk was er van een gaslekkage geen sprake. Wel bleken er in het pand een aantal brandjes te hebben gewoed die in de kiem zijn gesmoord, de brandweer hoefde dan ook geen slang meer uit te rollen. Het pand wordt nu door de gemeente hermetisch afgesloten en ook zullen de nutsvoorzieningen worden afgesloten.

Foto's