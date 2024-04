Politie waarschuwt voor schennispleger in Stadspark

Groningen – In het Stadspark is een schennispleger actief. Daarvoor waarschuwt de politie dinsdagavond. Dat meldt OOGTV.nl

“We hebben de afgelopen dagen meerdere meldingen ontvangen over een schennispleger die actief is in het park”, laat de politie weten. “Mocht u te maken krijgen met zo’n situatie, bel dan direct alarmnummer 112. Daarbij is het ook belangrijk om zoveel mogelijk informatie door te geven over het signalement van de persoon en in welke richting degene zich beweegt.”

Daarnaast laat de politie weten dat het belangrijk is om aangifte te doen als je hiermee geconfronteerd wordt. In het algemeen gaat het er bij schennispleging om dat een persoon door een ander wordt geconfronteerd met het naakte lichaam van die ander, of naakte delen van dat lichaam.

