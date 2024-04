Groningen – De hoge ringweg brug in de N7 bij Euvelgunne stond sinds maandagavond 20:45 uur weer in storing. Dat gebeurd regelmatig sinds deze was vervangen.

Monteurs kwamen ter plaatse. Rond 21:35 uur was de storing verholpen en reed het verkeer weer. Software is meestal het probleem. Er ontstond een lange file.

