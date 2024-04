Bussen en treinen in Groningen stonden drie minuten stil uit protest tegen geweld

Groningen- Bussen en treinen in Groningen stonden zaterdagavond om 22.30 uur drie minuten stil. Het ging om een protest tegen de toename van geweld waar spoorwegpersoneel mee te maken heeft.

Directe aanleiding voor de actie is de mishandeling van een conducteur vorige week ter hoogte van station Den Haag Hollands Spoor. Deze mishandeling vond om 22.30 uur plaats waardoor besloten was om een week later op hetzelfde moment het vervoer stil te leggen.

Op het Hoofdstation in Groningen gingen rond dat tijdstip verschillende conducteurs en machinisten naast de trein staan. Samen met reizigers werd er daarop een kring gevormd waarmee zij hun steun uitspraken voor het spoorpersoneel. Bij de actie op het Hoofdstation was ook Wim Eilert van vakbond VVMC aanwezig. Hij liet weten dat de toename van geweld overal is, en dat het belangrijk is om hier een statement tegen te maken.

Ook elders in de stad werd er stilgestaan bij de toename van het geweld in het openbaar vervoer. Ook alle bussen van Qbuzz bleven om 22.30 uur stilstaan. Dat gold ook voor de treinen van vervoerder Arriva.

Foto's