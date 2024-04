Groningen – Het is een historische dag voor de provincie Groningen. 65 jaar na het ontdekken van gas in de Groningse bodem, komt er wettelijk een eind aan de gaswinning in het grote Groningenveld zegt Rtvnoord(Meer info hier).



‘Wij zijn heel blij dat deze geschiedenis nu eindelijk een einde krijgt’. Dat zegt meneer Wieringa in Loppersum. Hij heeft de Groningse vlag uitgehangen. ‘Naar mate de tijd vorderde werd het steeds onveiliger.

