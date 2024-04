Man (18) die vrouw filmde op toilet van Hornbach krijgt voorwaardelijke werkstraf en verplichte behandeling

Groningen – Een 18-jarige jongeman uit Stadskanaal is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur, een verplichte behandeling en het betalen van een schadevergoeding. De jongeman kreeg de straf, omdat hij probeerde een vrouw te filmen op een toilet in de bouwmarkt van Hornbach in Stad.

Dat melden RTV Noord en DvhN vrijdagmiddag.

De jongeman probeerde vorig jaar september een vrouw te filmen op het toilet van de bouwmarkt, terwijl hij zelf in het toilethokje ernaast stond. De tiener werd betrapt door de vrouw, die de beveiligers erbij haalde. Daarna werd ook de politie ingeschakeld. De jongeman bekende en gaf toe dat hij wel vaker vrouwen filmde op toiletten. Het maken van dergelijke beelden is strafbaar.

De officier van justitie eiste een taakstraf van 60 uur tegen de jongeman, waarvan de helft voorwaardelijk zou moeten zijn. Hij vroeg het OM om een verplichte behandeling, die vast moet hangen aan het voorwaardelijke werkstrafdeel. Het slachtoffer wilde daarnaast duizend euro schadevergoeding.

De rechter kende een kwart van deze vergoeding toe aan de vrouw. Qua straf liet de rechter een onvoorwaardelijke werkstraf achterwege, omdat hij deze tijd moet gebruiken voor behandeling tegen zijn compulsieve gedrag.

Foto's