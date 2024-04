Brandweerauto komt naast de weg terecht op weg naar paard in sloot (video)

Roden – Bij de Mensingheweg in Roden is vrijdagochtend een brandweerwagen naast der weg geraakt. De wagen was opgeroepen omdat er een paard in een sloot was beland`en de eigenaar zal er ook bij in liggen, vandaar werd middel alarm gegeven.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en toen zakte de zachte berm weg toen ze om een aanhanger heen moesten rijden. Het paard is er inmiddels uit gehaald door de brandweer. Berger Poort uit Groningen gaat de brandweerauto vakkundig bergen. Niemand raakte gewond. Video

Foto's