112GroningenDag deelnemer: Rope Access Noord is ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 59 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: Rope Access Noord. Video 2022.

Ook dit jaar is Rope Access Noord aanwezig met een stand op de 112Groningen Dag. Wij laten graag zien wat wij op het gebied van hoogteredding in huis hebben door het verzorgen van live demonstraties op onze stand. Wij betrekken hierbij graag het publiek om de demonstratie zo interactief mogelijk te maken. Uiteraard wel onder navolging van de veiligheidseisen. Stand 10 op de plattegrond.

Wat houdt hoogteredding precies in? Het redden van slachtoffers op grote hoogte, in diepte of andere onbereikbare plekken via touwtechnieken. Plekken die voor de BHV, brandweer en/of ambulancepersoneel niet bereikbaar zijn. Wij bereiken en stabiliseren het slachtoffer, verlenen eerste hulp en transporteren hem of haar naar een veilige plaats bereikbaar voor de officiële medische hulpdiensten.

Onze hoogtereddingsteams zijn getraind in EHBO, traumazorg, medische hulpverlening en in het toepassen van het Landelijk Protocol Levensreddend Handelen van de brandweer en ambulancediensten. Onze teams hebben ruime ervaring in het uitvoeren van complexe reddingen op zee, uit windmolens, hijskranen, steile (berg)hellingen, mijntorens, fabrieken, besloten ruimten, weegbruggen, torens, masten en steigers in binnen- en buitenland.

Dit jaar zijn wij gestart met het initiatief Hoogteredding Noord. Wij bieden binnen dit initiatief vaste rescue stand-by inzet zodat slachtoffers bij een noodoproep in de regio noord niet afhankelijk zijn van de inzet van de vaste hoogtereddingsteams in het midden en zuiden van het land. Daarnaast bieden wij allerlei instrumenten om de veiligheid op de werkplek te vergroten om zo de kans op incidenten drastisch te verkleinen. Meer info over Hoogteredding Noord: www.hrtnoord.nl.

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: 2,25 E per persoon. Op vertoon QR code.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd.

