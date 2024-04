Schiphol en vliegveld Eelde gaan samenwerken: kennis, ervaring en kunde moeten GAE ‘relevanter’ maken

Eelde – Schiphol gaat investeren in Groningen Airport Eelde. Financieel directeur Robert Carsouw van Schiphol en Eelde-directeur Meiltje de Groot zetten maandag handtekeningen onder een samenwerkingsverband. Volgens de luchthavens gaat Schiphol in eerste instantie helpen met nieuwe vliegroutes vanaf Eelde en het bouwen van bedrijfsgebouwen.

Schiphol laat weten dat de samenwerking vanuit haar kant invulling geeft om regionale luchthavens en Schiphol elkaar te laten helpen. De nationale luchthaven wil Eelde helpen om maatschappelijk en economisch ‘relevanter’ te worden, door specialistische kennis, ervaring en kunde over te brengen.

“Wij zijn voorstander van een systeem waarin de Nederlandse luchthavens als één systeem samenwerken voor een optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland”, stelt Robert Carsouw, financieel directeur van Schiphol. “Zo kunnen we samen de luchtvaart verduurzamen en waarde blijven toevoegen op regionaal en nationaal vlak.”

Geen financiële investering

Volgens een woordvoerder van Schiphol neemt de luchthaven geen belang in Eelde, iets wat de andere aandeelhouders wel graag hadden gezien. Ook laat Schiphol weten geen directe investering te doen in de noordelijke luchthaven en dat de samenwerking slechts assisterend van aard is.

De provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo en FB Oranjewoud zijn nu samen de eigenaren van de luchthaven. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Tynaarlo van haar aandelen af wil, maar alleen op voorwaarde als ook FB Oranjewoud dat doet. Tynaarlo zag graag dat Schiphol (of de provincies) de aandelen overneemt, maar dat gaat (nu nog) niet gebeuren.

Foto's