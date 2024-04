Verharding samenleving te zien in cijfers geweld tegen politie

Nederland – Agressie en geweld tegen politiemedewerkers blijven op een te hoog niveau. In heel vorig jaar hebben zo’n 12.500 collega’s te maken gehad met een vorm van agressie tot geweld. ‘Dat is onaanvaardbaar hoog’, zegt programmamanager Geweld Tegen Politie Ambtenaren Henk van Dijk. ‘Dit raakt politiemensen ook in hun privéleven.’

Het aantal incidenten met agressie en geweld tegen politieambtenaren (GTPA) is al jaren op een te hoog niveau. Ook het aantal heftige incidenten blijft hoog. ‘Die hebben grote impact op de collega’s,’ zegt Van Dijk. ‘De verharding in de samenleving lijkt zich te vertalen in deze cijfers.’

Cijfers

Uit de cijfers blijkt dat de meeste incidenten belediging (5543) betreft. Daarnaast hebben vorig jaar meer dan duizend collega’s melding gemaakt van een vorm van mishandeling. Ook zijn er 152 pogingen tot zware mishandeling geregistreerd, 111 pogingen tot doodslag en 11 pogingen tot moord.

Vuurwerk

Vorig jaar zijn 142 incidenten gemeld waarbij met vuurwerk is gegooid naar dienders. Tijdens demonstraties, bij voetbalrellen en rond de jaarwisseling zijn politiemedewerkers en hulpverleners bestookt met in sommige gevallen zwaar vuurwerk. Zorgwekkend is de ontwikkeling waarin groepen jongeren, onherkenbaar met bivakmutsen op, politiemensen met zwaar vuurwerk belagen. ‘Gooien met zwaar explosief vuurwerk naar mensen is poging tot doodslag’, benadrukt Van Dijk.’

Doxing strafbaar

‘Vanuit GTPA kijken we ook naar nieuwe vormen van agressie en geweld tegen politieambtenaren’, vertelt Henk. ‘Denk daarbij aan doxing. Door een nieuwe wet is dat sinds 1 januari strafbaar. We houden dat scherp in de gaten. Waar dat nodig is, nemen we preventieve maatregelen en ondersteunen collega’s die het overkomt zo goed als mogelijk. Het helpt dat doxing nu strafbaar is. Of de nieuwe wet leidt tot minder doxing is nog te vroeg om te zeggen.’

Persoonlijk verhaal

Een van de politiemensen die vorig jaar slachtoffer is geworden van geweld, is operationeel expert Mark. Tijdens een aanhouding van een agressieve man raakte hij uit balans en viel hij op de grond. De verdachte schopte hem daarna herhaaldelijk tegen zijn hoofd. Mark is daarvan nog steeds aan het revalideren. In De Telegraaf vertelt hij over het incident en welke gevolgen dat heeft voor hem en zijn gezin en wat de impact is op zijn collega’s. ‘Hij schakelde niet alleen een diender uit, maar ook de vader van een gezin.’

Foto's