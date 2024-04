Achtervolging bij Musselkanaal, bestuurder liegt

Musselkanaal – Zondagmiddag een achtervolging in Musselkanaal na het geven van een stopteken ging het voertuig er vandoor. Het betrof een achtervolging achter een scooter aan. De bestuurder droeg geen helm en de scooter had geen kentekenplaat. Meldt de politie via Instagram.

Na een korte achtervolging kon de scooter worden afgeblokt en hadden zij de bestuurder te pakken. De verdachte kon geen kentekenbewijs tonen en de VIN nummers waren niet meer te achterhalen.

De verdachte verzon meerdere leugens over hoe hij aan de scooter kwam. Het vermoeden bestond dat de scooter van diefstal afkomstig was. De verdachte aangehouden voor heling .

Onderzoek zal moeten uitwijzen of de scooter van diefstal afkomstig is. De verdachte is weer vrij in afwachting van het onderzoek.

