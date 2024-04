Man (58) met vuurwapen aangehouden in Groningen

Groningen – De politie beschikte vrijdagavond over diverse informatie dat iemand mogelijk in het bezit was van een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp.

Ze hebben daarop voorzorgsmaatregelen getroffen en ze hebben daarop op de Nieuwe Sint Jansstraat rond 23:10 uur een 58-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. In de omgeving van de Sint Jansstraat hebben ze tevens een vuurwapen gevonden. Dat is in beslag genomen en ze gaan verder met het onderzoek.

