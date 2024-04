Anderhalf jaar cel voor woningoverval in Groningse wijk Helpman

GRONINGEN (ADP) – Een 24-jarige Stadjer is voor een gewelddadige diefstal in een woning aan de Helper Oostsingel in Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Een half jaar hiervan is voorwaardelijk. Tegen man was 2,5 jaar cel geëist.

Een 20-jarige Groninger had een kleinere rol in dit geheel. Hij is veroordeeld tot vier maanden cel. Er was een half jaar geëist. De man hoeft niet terug de cel in, hij heeft de straf in voorarrest uitgezeten. De bewoner kwam in de vroege ochtend van 29 juli van vorig jaar terug van een feest. Tijdens zijn fietstocht naar huis kreeg hij een sleeplift van twee mannen op een scooter.

Man bovenop hem op bed

In de woning van de man wilden de scooterrijders nog even hun telefoon opladen. Daar zag de bewoner geen kwaad in. Uiteindelijk stuurde hij het tweetal toch weer weg. Hij moest de volgende dag nog aan het werk. Hij kroop in bed en werd later bruut gewekt door een man boven op hem. Die zwaaide met een mes. Het was de 24-jarige verdachte die hem eerder een sleeplift had gegeven.

‘Een plek waar je je veilig hoort te voelen’

De andere man doorzocht de woning. Beiden gingen weg met een bedrag aan contant geld en een kluisje met 20 Engelse ponden. De bewoner stond doodsangsten uit, zei hij later tegen de politie. De rechter tilde er zwaar aan dat de man in zijn eigen woning is overvallen. ‘Een plek waar hij zich veilig hoort te voelen’.

Geen rol in geweld

De verdachten waren weggestuurd en bedachten samen om terug te keren voor een woninginbraak. Het was niet de bedoeling dat de bewoner nog thuis zou zijn. De rechter komt tot een lagere straf, omdat het geweld beperkt is gebleven bij het bedreigen. De medeverdachte heeft helemaal geen rol gehad in dit geweld.

Rijden onder invloed

De kans is groot dat hij er geen weet van had dat zijn kompaan een mes bij zich droeg. De jongste Stadjer kreeg de straf ook voor het rijden onder invloed en het hebben van een ploertendoder op een ander moment. Hij kreeg een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar opgelegd. Beiden moeten het slachtoffer 1500 euro aan schade betalen.

