Van wie is deze fiets bij Boerakker ?

Boerakker – Op donderdag 11 april 2024, kreeg de politie een melding verdachte situatie, hierbij is een fiets aangetroffen tegen een boom in Boerakker, deze was niet afgesloten. Daarnaast lag er een rood petje met opdruk: ‘Berlin’ in de sloot.

Zei hebben de fiets op slot gezet en de sleutel is af te halen bij politiebureau Zuidhorn, mocht u de eigenaar zijn. Mocht u weten van wie de fiets is, of hoe de fiets op deze locatie is gekomen, neem contact op via het telefoonnummer: 0900-8844.

