Groningen- Op de Griffeweg heeft donderdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij een scootmobiel was betrokken. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt.

Het lijkt erop volgens getuigen dat het slachtoffer te hard door de bocht is gegaan en toen gekanteld is. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance. Het fietsverkeer had enige hinder van het incident.

Foto's