Zeerijp – Bij Zeerijp, in de gemeente Eemsdelta, is donderdagmorgen een aardbeving gemeten. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 11:10 uur. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Of er schade is,is nog niet bekend.

