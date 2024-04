Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft rond 01:10 uur een bankstel onder een flatgebouw aan de Sint Eustatiusstraat heeft korte tijd in brand gestaan.

De schade is aanzienlijk. De brandweer had de brand snel geblust. Ook heeft de brandweer de gevel nat gespoten om te koelen. Over de oorzaak is niks bekend. Het gebouw hoefde niet ontruimd te worden.

Foto's