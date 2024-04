Nog een nieuwe webcam op werkzaamheden aan Julianaplein (Webcam)

Groningen – Aanpak Ring-Zuid heeft donderdag een derde webcam op het Julianaplein gericht, zodat geïnteresseerde thuis nog beter kunnen zien werkzaamheden er bij het nieuwe verkeersknooppunt worden uitgevoerd.

Via de webcam, die is geplaatst op het Gomarus College aan het Vondelpad, is aanleg van de nieuwe verbindingsboog van Assen naar Drachten goed in beeld.

“Vooraan zie je de enige verbindingen die open zijn op het Julianaplein: de verbinding van Assen richting Hoogezand en omgekeerd”, schrijft Aanpak Ring-Zuid. “Helemaal rechts in beeld zie je de ingang van de verbindingsboog voor het verkeer van Assen naar Drachten. Op de verhoging daarachter komt de verbinding van Assen naar Hoogezand. De verbindingsboog daar weer achter is de boog voor verkeer van Drachten naar Assen. De camera kan niet verder naar rechts worden gedraaid, want daar blokkeren bomen het zicht.”

De nieuwe webcam is de zevende die Aanpak Ring-Zuid gebruikt om de werkzaamheden aan nieuwe zuidelijke ringweg te laten zien. Het is de derde die het werk aan het nieuwe Julianaplein en de omgeving toont.

