Kempkensberg dicht voor aanleg tijdelijke weg

Groningen – De Kempkensberg is van maandag 8 april 07.00 uur tot donderdag 11 april 16.00 uur dicht vanwege de aanleg van een tijdelijke weg. DUO is bereikbaar via de zuidzijde. De tijdelijke weg komt over het bouwterrein naast de verdiepte ligging, voor het gebouw van DUO/Belastingdienst langs.

Via deze eenrichtingsweg kan het verkeer in Helpman vanaf de Helperzoom de Hereweg bereiken. De weg is in gebruik van 27 april tot het eind van Operatie Ring Zuid op 2 september.