Persoon die explosief plaatste in Vinkhuizen kwam meermaals terug, om bom proberen aan te steken (Video)

Groningen – In de nacht van dinsdag 2 april op woensdag 3 april is er een verdacht voorwerp aangetroffen aan de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Weet u wie deze persoon op de beelden is? Deze persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van het explosief en poging brandstichting.

Rond 10:40 uur krijgt de politie een melding van een mogelijk verdacht voorwerp, dat is aangetroffen aan de Siersteenlaan ter hoogte van een horecagelegenheid. De EOD doet onderzoek naar het voorwerp. Het blijkt om een explosief te gaan. Het explosief wordt in beslag genomen en tot ontploffing gebracht op een veilige plek. Video hier

Op beelden die kort na het incident veilig zijn gesteld is te zien dat een persoon met een plastic tas in de hand het beeld in komt lopen. De verdachte draagt een gewatteerde zwarte jas en een zwarte broek en heeft een plastic tas van supermarktketen Lidl bij zich. Te zien is dat de persoon uit beeld verdwijnt en dat er iets oplicht. De persoon komt even later terug en loopt wat heen en weer en probeert het explosief vermoedelijk opnieuw aan te steken. Dit mislukt, de verdachte komt opnieuw terug. De verdachte rent uiteindelijk rond 04:18 uur weg via het zebrapad in de richting van de Jadestraat. Hierna zien we rook verschijnen.

De politie doet onderzoek naar de inhoud van het voorwerp en de Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht op de locatie. Uiteraard proberen we het motief van de verdachte op de beelden te achterhalen en onderzoeken we waarom waarop het voorwerp op die plek is achtergelaten.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer hebben gezien of meer weten. Weet u wie deze persoon op de beelden is? Of heeft u meer informatie over de aanleiding waarom juist op deze locatie dit voorwerp is achtergelaten? Heeft u iemand horen praten hierover? Neem dan contact met ons op.

Ook zijn we nog op zoek naar aanvullende beelden waar de verdachte op staat. Woont u in de omgeving van de Siersteenlaan of de Jadestraat? En heeft u beelden tussen 03:45 uur en 04:30 uur waar de verdachte op te zien is? Deel dit kan met ons. Dit kan door te bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen en daar uw eventuele beelden delen.

