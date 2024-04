Veendam – Aan de Briklaan werd Tweede Paasdag om 22:35 uur een melding dienstverlening aan de Briklaan uitgegeven aan de brandweer van Veendam.

Een wandelaar had mogelijk iets in het water gezien, vermoedelijk een lampje , de brandweer heeft kort gezocht met waadpak maar ze vonden niks. Het is onduidelijk wat het geweest was.

