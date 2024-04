Cybercriminelen actief: Check of jouw e-mail adres er ook tussen staat

Nederland – Al bijna een miljoen mensen hebben sinds gisteren gecontroleerd of cybercriminelen hun e-mailadres hebben.

Bij verdachten van bankhelpdeskfraude vonden we een lijst met vijf miljoen Nederlandse e-mailadressen. Check hier of die van jou er ook tussen staat

Check

De politie is actief in het bestrijden van cybercriminaliteit. In datasets die in beslag genomen zijn, zitten soms privégegevens van burgers die door criminelen zijn gebruikt. Om schade te voorkomen, is het belangrijk te checken of uw e-mailadres in datasets voorkomt. Dat kan met onze checkfunctie.

Foto's

Deel dit artikel

Social media