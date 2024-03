Groningen – Zaterdagmiddag is er een woonboot gezonken aan de Oosterhamrikkade in Groningen.

Rond 12:40 kwam er een melding binnen van een ongeval op het water. Ter plaatse bleek dat om een woonboot te gaan. Deze was gezonken. Brandweer voorlichter Jesse Mol vertelt; “De woonboot is ongeveer binnen een uur gezonken, dit is heel snel gegaan.” De Woonboot lag met de onderkant op de bodem; “Je zag alleen het dak nog boven water.” vertelt persfotograaf Patrick Wind.

In de woonboot was niemand meer aanwezig. “Wij hebben onderzoek gedaan of er nog mensen aanwezig waren in de woonboot, maar dit bleek later het geval niet.” Daarop heeft de brandweer de nutsvoorzieningen afgesloten. “Wij hebben het gas en licht afgesloten” Vertelt Jesse. “Daarna hebben wij de woonboot overgedragen aan het waterschap en de gemeente.”

Hoe de woonboot tot zinking is gekomen is nog niet bekend, hier word onderzoek naar gedaan.

