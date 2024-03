Scooterrijder na achtervolging aangehouden, rijbewijs ingenomen

Groningen – Politieagenten hebben vrijdag een scooterrijder aangehouden na een achtervolging die dwars door Groningen voerde. Dat laat de politie op sociale media weten. Dat meldt OOGTV.nl

“Tijdens onze surveillance zagen we een scooter zonder kenteken rijden die een wheelie maakte”, schrijft de politie. “Hierop is besloten om achter de scooterrijder aan te gaan. Toen de bestuurder dit in de gaten kreeg, ging hij er vandoor. Vervolgens kon hij nog net op tijd remmen om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder kreeg een stopteken, maar dit negeerde hij. Hij reed met hoge snelheid, kris kras, door het verkeer. Hierbij werden er meerdere, zware verkeersovertredingen gemaakt. Na een achtervolging van ongeveer een kwartier, dwars door Groningen, gaf de bestuurder het op.”

De scooterrijder werd aangehouden op de Kerklaan in Haren. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kan rekenen op meerdere bekeuringen. De man is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

