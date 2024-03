Uithuizen – De nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:30 uur kregen de brandweerlieden van brandweer Uithuizen een melding van een brand aan de Eemsweg in Uithuizen.

Ter plaatse is het onbekend of er daadwerkelijk een brand plaatsvond. Het onbekend of er eventuele bluswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Foto's