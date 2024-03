Groningen- In een appartementengebouw aan de Helper Kerkstraat is vrijdagmiddag een gaslek ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en ging onderzoek doen.

De straat was tijdelijk gestremd. Het pand werd geventileerd. Toen alles veilig was keerden ze terug. De oorzaak is niet bekend.

Foto's