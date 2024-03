Ochtendspits wel iets drukker dan maandag (update)

Groningen – Ook op de tweede ‘echte’ dag van Operatie Ring-Zuid verloopt de ochtendspits rond Groningen minder druk dan gebruikelijk. Op een aantal verwachte plekken stonden meer auto’s in de rij dan maandagochtend.

Die drukke plekken waren de Laan Corpus den Hoorn, de A7 tussen Westpoort en Hoogkerk en het Hoendiep, waar het verkeer enige tijd langzaam reed. Voor de rest viel de vertraging reuze mee, ook in vergelijking met een normale ochtendspits rond Stad.

Groningen Bereikbaar gaf maandagmiddag al aan dat dinsdag- en donderdagmiddag de drukste moment zullen zijn. Hoewel het lijkt dat mensen zich veelal aan de oproep om niet met de auto te komen houden, waarschuwde de organisatie voor te vroeg optimisme.

Operatie Ring Zuid ging maandagochtend ‘fase 2’ in. Dat betekent dat de zuidelijke ringweg dicht is tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein. Dit duurt tot en met 26 april. De werkzaamheden in de volgende fases duren nog tot begin september.

Update: Ze zien dat het erg druk is op de Laan Corpus den Hoorn, rond het Martini Ziekenhuis. We roepen automobilisten op, die dit niet als bestemming hebben, om de omleidingsroutes te volgen. We willen dat het ziekenhuis goed bereikbaar blijft.

