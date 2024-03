Haren- Bij werkzaamheden aan een gebouw aan de Grootslaan is een persoon gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij een pand. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Hulpdiensten waaronder het traumateam(MMT) kwamen per auto ter plaatse. Een onderzoek zal worden ingesteld wat er exact gebeurd was. De man ging met spoed naar het ziekenhuis.

Foto's

Deel dit artikel