Rtvnoord: Politie wacht lang met publiceren beelden van de zware mishandeling! waarom?

Groningen – Een man wordt tientallen keren op het hoofd geslagen en in de maag gestompt schrijft Rtvnoord.nl. Daarna wordt het slachtoffer ook nog eens tegen zijn hoofd getrapt, terwijl hij dan al roerloos op de grond ligt. Waarom duurt het bijna drie maanden voordat de politie de hulp van het publiek inroept voor het opsporen van de dader?

Waar de politie vooral bezig is met de opsporing, heeft het publiek hele andere vragen. Onder het bericht van de politie op X (voorheen Twitter) valt te lezen dat veel mensen het bericht niet begrijpen. Binnen enkele dagen heeft het bericht ruim 200 reacties opgeleverd. Zie ook de video hieronder via X.

Van Houten benadrukt dat de politie niet op zoek is naar getuigen, maar mensen die weten wie de verdachte is. Volgens hem is het daarom drie maanden later nog steeds zinvol om de beelden te delen. Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

