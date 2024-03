Zoekactie naar vermiste Jannes: “Oproep aan mensen in Peize en rond Hoornseplas om camerabeelden te checken”

Medewerkers van SAR Nederland hebben zaterdag een zoekactie gehouden naar de vermiste 59-jarige Jannes uit Groningen. Een gebied tussen Stad en Peize werd uitgekamd.

“Er was een serieuze tip binnengekomen bij de politie, waarop we deze zoekactie georganiseerd hebben”, laat SAR Nederland weten. “Met een flink aantal quads, een drone en een gespecialiseerd team hebben we in en om Peize gezocht naar de man.” Naar alle waarschijnlijkheid heeft de zoekactie niets opgeleverd. “Tijdens de actie verzamel je veel informatie. Al deze bevinden en resultaten hebben we doorgegeven aan de politie. Zelf zijn we de resultaten aan het bekijken, onderzoeken we de mogelijkheden, en denken we na over een nieuwe zoekactie.”

Signalement

De 59-jarige Jannes werd afgelopen maandag voor het laatst gezien op De Kring, tussen Hoogkerk en Stad. De man is is 1.70 meter lang, kalend of kaal, heeft blauwe ogen en is te herkennen aan een ietwat onverzorgd uiterlijk. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een Nike-pet en een groene jas. De vermiste man heeft mogelijk een rugtas bij zich. Het is mogelijk dat hij zich verplaatst op een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle. Een foto van de man, en aanvullende informatie vind je op deze website van de politie.

Camerabeelden

SAR Nederland heeft de afgelopen dagen ook gezocht naar de man. Daarbij zijn er verschillende waterplassen en bosgebieden onderzocht. De organisatie komt ook met een nadrukkelijke oproep: “Wij vragen aan mensen in en om Peize, en rond de Hoornseplas, om camerabeelden te controleren. Dit kunnen deurbelcamera’s zijn, dashcams of beveiligingscamera’s. Onze vraag is of zij de man ook op deze beelden zien. Mocht dit zo zijn dan kan dit doorgegeven worden aan de politie op telefoonnummer 0900 88 44.”

Foto's