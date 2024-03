Marechaussee houdt mensen aan voor diverse feiten tijdens controle

Regio – Afgelopen week tijdens een onopvallende patrouille van het GrensoverschrijdendPolitieTeam (GPT) werd de Marechaussee ingehaald door een Duits voertuig die aardig hard reed en onnodig links bleef rijden. Reden voor een staandehouding dus.

Tijdens de staandehouding werden ze vergezeld door @politie_oldambt die het voertuig ook op de korrel had. Resultaat; 2 x proces-verbaal, 1 x aanhouding rijden onder invloed van drugs en in beslagname van de auto omdat er zaken in het voertuig lagen die nader onderzoek verdiende. Resultaat daarvan; een taser, in de vorm van een zaklamp, aangetroffen, alsmede contant geld en wat dubieuze pillen. De bestuurder mocht een nachtje naar het cellencomplex te Hooghoudt. Onderzoek is door de politie overgenomen.

7 dagen cel

En donderdag tijdens een onopvallende patrouille gestuit op een voertuig waarvan de bestuurder nog DNA moest afstaan én 7 dagen moest “zitten”. Ook hij werd aangehouden en is naar cellencomplex Hooghoudt gebracht.

