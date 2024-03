Jarenlange celstraf voor Stadjer (48) die minderjarige stiefzoon (11) misbruikte

Groningen – De rechtbank heeft een 48-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, omdat hij zijn stiefzoon, destijds 11 jaar oud, seksueel heeft misbruikt.

De zaak kwam aan het licht, nadat de dochter van de verdachte (4 jaar oud) aan haar moeder vertelde hoe haar vader aan haar had gezeten. Daarop deed de moeder aangifte. Voor het misbruik van de dochter is volgens de rechtbank te weinig bewijs.

Voor het misbruik van de stiefzoon van de man is dat er wel, omdat er een getuige was in deze zaak. Een voorbijganger zag het misbruik gebeuren, nadat ze op het raam klopte. De man verklaarde destijds aan haar dat hij zijn stiefzoon insmeerde tegen schurft.

Daar geloofde de rechter weinig van. De man kreeg 2,5 jaar celstraf opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat is een jaar korter dan de eis van het OM. De rechtbank denkt dat het misbruik minder lang plaatsvond dan gesteld door het OM. De Groninger moet, naast de celstraf, ook duizenden euro’s schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en mag voor onbepaalde tijd geen contact hebben met zijn stiefzoon.

