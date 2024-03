Marum – In de nacht van woensdag op donderdag zijn er twee crossmotoren gestolen in Marum, dat meldt de politie op Instagram. De motoren zijn doormiddel van het forceren van het slot uit de schuur gehaald. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contacht op met de politie via 0900-8844, misdaad anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's