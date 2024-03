Groningen – Vrijdagavond rond 20:50 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Kerklaan in Groningen, hierbij is een scooterrijder tegen een paaltje aangereden. Door de aanrijding met het paaltje viel de scooterbestuurder op de grond, de scooterbestuurder werd na gekeken in de ambulance.

