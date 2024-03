Politie op zoek naar getuigen van bedreiging met mes en machete in Douzum

Doezum – Op donderdag 7 maart rond 19:50 uur heeft er op de kruising Provincialeweg/Kaleweg in Doezuim een bedreiging met een machete en een mes plaatsgevonde, de politie is op zoek naar getuigen.

Tijdens het terug fietsen van voetbaltraining is het slachtoffer aangeroepen door twee personen. Op enig moment werd het slachtoffer geconfronteerd met een mes en een machete. Met het mes is er een stekende beweging gemaakt naar het slachtoffer. Gelukkig is het slachtoffer veilig weg gekomen.

Heeft u iets gezien of gehoord laat het dan de politie weten! Dit kan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

