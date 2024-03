OM laat celstraf achterwege in hoger beroep tegen Stadjer die kind in koffer stopte en moeder verkrachtte

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw tbs geëist tegen de inmiddels 44-jarige Stadjer, die in september 2021 een vrouw en haar kind zwaar toetakelde in een woning aan de Marmerstraat. Dat meldt DvhN vrijdagmiddag.

Daarmee wijkt het OM af van de strafeis die de openbaar aanklager twee jaar terug eiste. Toen vroeg het OM om ook negen jaar celstraf op te leggen. Maar de Stadjer wilde af van de celstraf, omdat hij op die manier meteen behandeld kan worden en ging daarom in hoger beroep. Zegt Oogtv.nl.

Nieuwe inzichten uit het Pieter Baan Centrum zouden nu hebben laten zien dat de man niet ‘verminderd’, maar volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn voor zijn daden. Ook de Stadjer kwam zelf tot deze conclusie en wilde niet wachten met zijn tbs-behandeling. Als het hof meegaat in deze lezing, mag de verdachte meteen naar een tbs-kliniek en hoeft hij niet terug naar een cel in een PI. Het OM wil wel dat de man de 90.000 schadevergoeding, zoals opgelegd door de rechtbank, aan moeder en kind betaalt.

De Stadjer werd in de zomer van 2022 veroordeeld voor het zwaar mishandelen en verkrachten van een voor hem onbekende 27-jarige vrouw in een woning aan de Marmerstraat in Vinkhuizen. De man takelde ook het tweejarige zoontje van de vrouw flink toe en stopte het kind in een koffer. De dreumes liep daarbij zwaar hersenletsel op en zijn moeder raakte blind in één oog.

