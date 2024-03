Tientallen inbraken in auto’s: VW-Up, Skoda Citigo en Seat Mii erg populair bij dievengilde

Groningen – Er zijn de afgelopen dagen tientallen inbraken geweest in auto’s in de stad Groningen. Dat meldt de politie.

Vooral de VW-Up, Skoda Citigo en Seat Mii zijn erg populair bij het dievengilde. De inbrekers hebben het gemunt op de navigatiesystemen/boordcomputers in de betreffende auto’s.

De inbraken waren in Vinkhuizen, Paddepoel, Oranjewijk, de Zeeheldenbuurt en in Haren. Ook in Hoogezand, Roden, Zuidlaren en Assen waren de dieven actief.

De politie adviseert de navigatiesystemen uit de auto’s mee te nemen en het dashboardkastje open te laten staan, zodat dieven zien dat er niets te halen is. De politie is daarnaast op zoek naar eventuele getuigen.

