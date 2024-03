Flitspaal Europaweg weer koploper bij boetes voor snelheidsovertredingen

Groningen – Het aantal verkeersovertredingen in ons land is weer terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB. De flitspaal langs de Europaweg zorgde weer voor veel boetes.

Het gaat landelijk om bijna 8,5 miljoen overtredingen. Het gros van de boetes werd uitgeschreven voor snelheidsovertredingen, verkeerd parkeren of door rood licht rijden. Ook reden fors meer mensen een gebied in waar ze niet mochten komen (autoluwe binnensteden, milieuzones) en steeg het aantal bekeuringen voor het niet dragen van een helm.

De meeste boetes werden afgegeven voor snelheidsovertredingen, namelijk ruim 6,5 miljoen. Dat waren er net iets meer dan in 2022. In de provincie Groningen werden via flitspalen ruim 106 duizend overtredingen gemeten.

Koploper in de de gemeente Groningen was de flitspaal aan de Europaweg, bij het Sontplein. Daar werden ruim 42,5 duizend bestuurders betrapt op te snel rijden. Op de tweede plek staat de Rijksstraatweg (12.415), gevolgd door het Emmaviaduct in zuidelijke richting (7.443). De flitspaal aan de Europaweg staat landelijk op de tweede plaats. Koploper is een flitspaal in Apeldoorn: die registreerde ruim 86 duizend overtredingen.

