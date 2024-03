Mooie order voor Ziegler Winschoten: 28 nieuwe tankautospuiten voor Brandweer Groningen

Groningen – Woensdagavond 6 maart is de raamovereenkomst voor de aanschaf van nieuwe tankautospuiten voor Brandweer Groningen officieel ondertekend.

Dit gebeurde in de kazerne van Oude Pekela. In totaal worden er 28 tankautospuiten vervangen, deze voertuigen op een Volvo FE chassis worden gebouwd door Ziegler Brandweertechniek B.V. uit Winschoten. De voertuigen zullen in de periode 2026-2030 binnenstromen bij de diverse posten.

Bij het officiële tekenmoment hebben Burgemeester Jaap Kuin als bestuurlijk portefeuillehouder brandweerzorg van Veiligheidsregio Groningen, Erik Tillema projectleider brandweer Groningen, Directeur Marin Schouten van Ziegler en Accountmanager Mélarno Kraan eveneens van Ziegler hun handtekening gezet. Dit onder toezicht van het projectteam, de ambassadeurs van de posten die een nieuwe tankautospuit ontvangen en genodigden.

Ook Brandweer Commandant Roelf Knoop was aanwezig en sprak mooie woorden over het tot stand komen van dit project. Ook werd benoemd hoe mooi het is dat een mooi product als dit in de regio wordt geproduceerd.

Foto's