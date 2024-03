Groningse boa’s mogen wel hoofddoekjes en keppeltjes gaan dragen

Groningen – Boa’s in de gemeente Groningen mogen bij de uitvoering van hun werkzaamheden hoofddoekjes en keppeltjes gaan dragen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren werd woensdagavond met ruime meerderheid aangenomen, ondanks dat boa’s, de burgemeester en de demissionair minister negatief adviseren. Schrijft Oogtv.nl.

De afgelopen weken is er in verschillende sessies uitgebreid over het onderwerp gesproken. “Tijdens één van de laatste sessies sprak de burgemeester de woorden: het gaat wel ergens over”, vertelt Janette Bosma van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren heeft het voorstel ingediend, waarbij dit gesteund wordt door GroenLinks, ChristenUnie en Student & Stad. “Als werkgever van de boa’s kunnen wij beslissen of we religieuze uitingen bij boa’s toe kunnen staan. Dat vinden wij belangrijk omdat het in essentie past bij onze partijbeginselen.

Mijn partij komt op voor de mensenrechten. Een verbod op het dragen van hoofddoekjes beperkt een groep mensen in hoe ze maatschappelijk mee kunnen doen. Een verbod op het dragen van hoofddoekjes is niet meer van deze tijd. De diversiteit in de samenleving is veranderd, en de politiek moet volgen. Daarnaast is het belangrijk dat het boa-korps een goede afspiegeling vormt van de samenleving.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Een uniform hoort neutraal te zijn”

Verschillende partijen zijn het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld de VVD. Ietje Jacobs-Setz: “Een uniform hoort neutraal te zijn. Dit onderwerp gaat niet om het feit of je een inclusieve stad bent, maar het gaat om de scheiding tussen kerk en staat. De oproep van de boa’s was de afgelopen periode ook helder: doe het ons niet aan. Het doet afbreuk aan ons, het gaat agressie oproepen. Is dit nu wensdenken van de linkse elite? En wie gaat er straks om de boa’s heen staan als ze te maken krijgen met agressie? Gaat u daar dan staan? Of moeten ze zelf de scherven opruimen?”

“U krijgt de klappen niet”

Bosma: “We hebben goede gesprekken gehad met de boa’s. We hebben de argumenten gehoord. En ik begrijp de angst. Waar we het over hebben is een verbod waardoor mensen uitgesloten worden om een bepaalde functie uit te kunnen voeren. En natuurlijk gaan we de veiligheidssituatie volgen. Maar mijn partij wil niet zwichten voor criminaliteit. Mijn partij wil niemand uit sluiten.” Jacobs-Setz: “Dit is links elitair-gedrag! U krijgt de klappen niet. Wat gaat u tegen de boa’s zeggen als ze agressief worden bejegend?” Bosma: “Wij zijn niet schuldig aan die agressie. Die schuld ligt bij de agressor.”

door Sebastiaan Scheffer

