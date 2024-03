53-jarige man verdacht van drugs en vuurwerkhandel

Groningen – Op dinsdag 5 maart heeft de Ondersteunings Groep van de politie de recherche ondersteund bij een grootschalig onderzoek.

In dat onderzoek heeft de politie een 53-jarige man aangehouden in Groningen, de Ondersteunings Groep meldt op Instragram dat de aanhouding is samenwerking was met Politie Honden Noord Nederland.

De verdachte van 53 jaar werd onder andere verdacht van samen met andere zich bezig te hebben gehouden met import / handel van zwaar vuurwerk. De 53 jarige man werd ook verdacht voor het handelen van verdovende middelen en faciliteren bij drugslaboratoria.

Na de aanhouding vonden er op meerdere locaties doorzoekingen plaats. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Foto's