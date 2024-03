Ongeval op de N365 bij Vlagtwedde

Vlagtwedde – Op de N365 bij Vlagtwedde is in de nacht van zondag op maandag een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken waren.

Omstanders melden dat het volledig mis ging tijdens een inhaalactie van de automobilist. De vrachtwagen en de auto kwamen met elkaar in aanraking. De auto kwam terecht in een voortuin, de vrachtwagen in de berm. De bestuurder van de auto kon zelfstandig het voertuig verlaten. De opgeroepenbrandweer werd dan ook geannuleerd.

De betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.

Foto's