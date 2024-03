Man (40) aangehouden voor rijden onder invloed van THC en cocaïne

Groningen – Zondagmiddag zagen wij een bestuurder (40 jarige man) voorbij rijden met een joint in zijn mond in Vinkhuizen. Daarna volgde een achtervolging die eindigde in de Arubastraat te Groningen.

Bestuurder werd daarop aangehouden. Voertuig was geschorst en was voorzien van valse kentekenplaten zegt het Flexteam via X.

Voertuig is daarna in beslag. Bestuurder had ongeldig rijbewijs en verkeerde vermoedelijk onder invloed van cocaïne en thc. Van de bestuurder werd toen bloed afgenomen. Tevens werd er een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Voor alle feiten incl. gevaarlijk rijgedrag zal de bestuurder zich moeten verantwoorden.

