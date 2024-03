Politie roept op tot getuigen en beelden na inbraak in Jonkersvaart

Jonkersvaart – Op zaterdag 2 maart 2024 vond er tussen 14:30 uur en 21:00 uur een inbraak plaats in een woning aan de Jonkersvaart in Jonkersvaart.

De daders zijn via de achterzijde het pand binnengekomen en hebben de gehele woning doorzocht. Op dit moment is het nog onduidelijk wat er precies is weggenomen tijdens de inbraak.

De politie doet een beroep op mogelijke getuigen of personen die over camerabeelden beschikken die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Als u iets verdachts heeft gezien of over bruikbare beelden beschikt, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 0900-8844. Anonieme meldingen zijn ook welkom en kunnen worden gedaan via 0800-7000 of de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

