Automobilist rijdt voetganger aan in Scheemda

Scheemda – Aan de Oude Rijksweg in Scheemda is een auto tegen een voetganger aangereden. Daarbij raakte de voetganger gewond. Vermoedelijk miste de automobilist een bocht en kwam naast de weg terecht. De voetganger is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De auto kwam in de berm tot stilstand. De politie heeft bij de automobilist een blaas- en speekseltest afgenomen, deze waren beide negatief. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's