De biertrends van 2024

Groningen – Nu januari op zijn eind loopt en Dry January daarmee ook, kan er langzamerhand weer worden nagedacht over speciaalbier. Want wie houdt er nou niet van een frisse IPA in de zomer of een stevige stout op de koudere dagen? De wereld van speciaalbier is zeer dynamisch en past zich voortdurend aan aan de behoefte van de consument.

In dit artikel nemen we je mee langs de (verwachte) biertrends van 2024. Hiervoor spraken we met Ronald Renkema, de eigenaar van Beerdome, een webshop met meer dan 1000 verschillende speciaalbieren op voorraad.

Ronald is zijn speciaalbierwebshop zo’n 7 jaar geleden begonnen. Als speciaalbierfanaat vond hij het bieraanbod in supermarkten destijds erg ondermaats. Daarnaast waren er in die tijd nog weinig bierwebshops die excelleerden op het gebied van service. Hier moest verandering in komen en zo ontstond het idee om een eigen webshop op poten te zetten. In de afgelopen 7 jaar heeft Ronald vele biertrends zien komen en gaan. In dit artikel neemt hij je mee langs welke biertrends hij verwacht in 2024.

Bieren met houtrijping

In de wereld van wijn is het de normaalste zaak, maar bij bieren zien we het de laatste jaren ook steeds meer gebeuren, houtrijping. Zo worden stout bieren, quadrupels of gerstewijnen gelagerd op whisky- of bourbonvaten om deze van een nog intensere smaak te voorzien. Net als bij wijn komen er namelijk extra aroma’s wanneer de drank in contact komt met de houten vaten. Voorheen stonden voornamelijk Amerikaanse brouwerijen bekend om hun vatgerijpte bieren, maar tegenwoordig ziet Ronald dat ook steeds meer Europese brouwers hun bieren een houtrijping meegeven. Verder kiezen brouwerijen er steeds vaker voor om diverse jaargangen van hetzelfde bier uit te brengen. Een innovatieve manier om consumenten te stimuleren om de verschillen tussen de jaren te laten proeven.

De opkomst van zure bieren

Een biertrend die Ronald de afgelopen jaren heeft zien opkomen en ook dit jaar weer verwacht door te zetten is de opkomst van de zure bieren. In het bijzonder de fruited sours zijn de afgelopen tijd razend populair. Dit zijn zure bieren aan waar op het laatste moment nog fruit wordt toegevoegd wat zorgt voor een diepe fruitsmaak. Daarnaast is er ook een stijgende vraag te zien naar ‘smoothie sours’. Dit zijn fruitige bieren die haast lijken op een smoothie qua smaak en beleving. Nederlandse brouwerijen zijn ook op de hoogte van de toenemende vraag naar zure bieren en breiden hun assortiment daarom steeds verder uit met verschillende sours.

Betaalbaar en degelijk

Doordat de inflatie van de afgelopen jaren door het dak is gegaan is een andere biertrend, de opkomst van de vraag naar betaalbare bieren. Zo ervaart Ronald een stijgende vraag naar schappelijk geprijsde bieren van een hoge kwaliteit. Om van deze kwaliteit uit te gaan kiest men vaker voor een vertrouwd bierland zoals Duitsland.

Alcoholvrij of alcoholarm bier

Met de opkomende populariteit van initiatieven als Dry January en Sober October is deze trend onoverkomelijk. De afgelopen jaren is er een enorme stijging in de vraag naar alcoholvrije en alcoholarme alternatieven. Gelukkig voor de speciaalbierliefhebber gaan de brouwerijen hier ook in mee en ontwikkelen steeds meer brouwerijen een eigen variant. Dit heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van de alcoholvrije alternatieven de laatste jaren flink is toegenomen.

New England IPA’s

Veel speciaalbier liefhebbers zullen deze biersoort al weleens hebben geprobeerd. Deze IPA stijl is momenteel het meest populair in Ronalds webshop. In vergelijking met de standaard India pale ales zijn deze bieren minder bitter en hebben ze een meer fruitig karakter. Verder zijn deze bieren vaak troebel en hebben ze een zachte afdronk. Iets wat ze geschikt maakt als doordrinker. En dit is dan ook terug te zien in de verkoopcijfers. Zo gaf Ronald aan dat deze biersoort momenteel het meeste wordt verkocht.

