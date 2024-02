Groningen – Mouloud M. is maandag aangehouden in Tsjechië. De man ontsnapte op 7 februari, hij was met begeleid verlof vanaf de Van Mesdagkliniek in Groningen.

De Tsjechische politie hield hem aan tijdens een controle melden diverse radiostations. Het Openbaar Ministerie zal Tsjechië om overlevering vragen. Er werd met man en macht gezocht de laatste weken door een speciaal team.

